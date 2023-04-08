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Şehit pilotun oğluydu Yeşilçam yıldızı oldu

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden sert rollerin oyuncusu Ekrem Bora'nın, vefatının üzerinden 11 yıl geçti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:08
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Türk sinemasının usta aktörlerinden Ekrem Bora'nın ölümünün üstünden 11 yıl geçti.

Şehit pilotun oğluydu Yeşilçam yıldızı oldu
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"Acı Hayat", "Ayrılık", "Evlat", "Emine", Öksüzler" ve "Mazi Kalbimde Yaradır" adlı filmlerin de aralarında yer aldığı 200'ün üzerinde sinema ve dizide oynayan, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Ekrem Bora, vefatının üzerinden 11 yıl geçti.

BABASI İLK ASKERİ PİLOTTU, ESKİŞEHİR DE ŞEHİT DÜŞTÜ
Asıl adı Ekrem Şerif Uçak olan sanatçı, Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından onbaşı Mazhar Uçak ile Ayşe Nuriye Uçak'ın oğlu olarak, Ankara'da doğdu. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 7 Mart 1934 olarak belirtilse de Bora, verdiği bir röportajda 1932'de doğduğunu aktararak, "Ben 40 günlükken babam Eskişehir’de şehit düşmüş, Önyüzbaşı Mazhar Bey. Babam ilk uçan pilotmuş. Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa diye bir paşa varmış, 'Mazhar sen ilk uçan pilotsun, Yazıcıoğlu soyadını bırak Uçak koy soyadını' demiş. Soyadımız öyle kalmış." demişti.

SOYADINI 'BORA' OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Ekrem Bora, ilkokul ikinci sınıfta ailesiyle İstanbul'a yerleşti. Ortaokul yıllarında sinemaya ilgi duymaya başlayan sanatçı, ailesinden gizli, Yıldız dergisinin 1953'te açtığı artist yarışmasına katıldı. Sanatçı, birinci olduğu yarışma sonrasında "Bora" soyadını aldı, 

SERT ROLLERİN OYUNCUSUYDU
Sinemaya hızlı bir giriş yapan sanatçı, 1959'da "Üç Kızın Hikayesi" ve "Kanundan Kaçılmaz", 1960'ta "Yeşil Köşkün Lambası", "Divane", 1961'de "Seni Benden Alamazlar", "Kahraman Üçler", "İnleyen Dağlar" filmlerinde rol aldı. Ekrem Bora, 1962'de "Çifte Kumrular" ve "Beş Kardeştiler" adlı yapımlarda oynadı. Ayhan Işık ve Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı "Acı Hayat" filmindeki performansıyla dikkati çeken sanatçı, bu filmin ardından Yeşilçam'da özellikle sert karakterlerin aranan yüzü oldu.

1 NİSAN 2012'DE HAYATA VEDA ETTİ
Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de 80 yaşındayken hayatını kaybederek, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

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