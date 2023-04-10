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Yeşilçam'ın altın çocuğu ortaya çıktı. Yıllardır gözlerden uzaktı herkes son halini konuşuyor

"Yeşilçam'ın altın çocuğu" olarak gösterilen 87 yaşındaki usta oyuncu Göksel Arsoy, yıllar sonra ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:09
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Yıllardır gözlerden uzaktı herkes son halini konuşuyor. Yeşilçam'ın altın çocuğu ortaya çıktı

Yeşilçam'ın altın çocuğu ortaya çıktı. Yıllardır gözlerden uzaktı herkes son halini konuşuyor
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Editör: Sami Gürel 

"Samanyolu" filmiyle Yeşilçam'da star sistemini başlatan 87 yaşındaki usta oyuncu Göksel Arsoy, hem 65 yıllık sinema yolculuğunu hem de Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan amcası Yesari Asım Arsoy'u anlattı.

Yeşilçam’ın altın çocuğu Göksel Arsoy, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllardır gözlerden uzak kalan Arsoy, Yaşayan Yeşilçam adlı instagram sayfası için röportaj verdi.

Ünlü bestekar Yesari Asım Arsoy’u anlatan ve onun bir eserini de seslendiren Arsoy’a birçok yorum geldi. Göksel Arsoy için “Muhteşem bir ses ve yoruma sahipmiş”, “Hala yakışıklı, yıllar yaramış Göksel beye…” ve “Sesi de çok güzelmiş. Eski sanatçılar her şeyleriyle özel” yorumları yapıldı. 
 

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