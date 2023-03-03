Fitch, Türk şirketlerinin kredi notlarının depremlerden nasıl etkileneceğini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı operasyonel aksaklıkların Türk şirketlerinin kredi notlarını etkilemesinin muhtemel olmadığını açıkladı.

ÜRETİM TESLİLERİNDE CİDDİ HASAR YOK

Söz konusu değerlendirmeleri ihraççı kuruluşlardan gelen ilk geri bildirimlere dayandırdığını belirten Fitch, değerlendirmelerin kapsamındaki şirketlerin ne üretim tesislerinin ne de operasyonel varlıklarının depremden dolayı ciddi bir hasara uğramadığını ifade etti.

Bununla birlikte depremin lojistiğe ve altyapıya verdiği ciddi hasar göz önüne alındığında, depremin ihraççı şirketlerin operasyonlarına dolaylı etkisini tam olarak belirlemek için çok erken olduğunu belirten Fitch, depremin tam makroekonomik etkisinin de henüz ölçülemediğini ifade etti.

"KREDİ NOTLARINA OLUMSUZ YANSIMA SINIRLI OLACAK"

Fitch, depremden hızlı toparlanma çabalarına rağmen, kısa vadede tüketici talebinin ve tedarik zincirlerinin etkilenmesini bekliyor. Fitch depremin şirketlere etkisinin ılımlı olmasını ve şirketlerinin kredi notlarına etkisinin sınırlı olmasını beklediğini vurguladı.