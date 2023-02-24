Dünyaca ünlü finans kuruluşları Merkez Bankası'nın faiz politikasını önceden açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren JPMorgan ve Barclays, 2023’ün ilk yarısında daha fazla faiz indirimi beklenmediğini ancak faiz indirimi ihtimalinin ise tamamen dışlanmadığını aktardı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün (23 Şubat) gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından iki uluslararası yatırım bankasının ekonomistleri, 2023’ün ilk yarısında ilave bir indirim beklemediklerini belirtirken, deprem sonrası makroihtiyati tedbirlerle finansal koşulların gevşetilebileceğini öngördü.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, 2023’ün ilk yarısında daha fazla faiz indirimi beklemediğini, ancak depremlerin ardından kredi büyümesini desteklemek için daha önce açıklanan kredileri kısmaya yönelik adımların gevşetilebileceğini söyledi.

"ENFLASYONLA İLGİLİ DURUM BELİRSİZ"

Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği, beklenti altı faiz indiriminin ardından bir değerlendirme notu yayımlayan Ergüzel, "Depremin ekonomik büyüme üzerinde büyük bir etkisinin olması pek olası değil, enflasyonla ilgili durum biraz daha belirsiz" değerlendirmesini yaptı.

Ergüzel "Para politikasının seçime yönelik maliye politikası adımlarından, depremin ekonomik yansımalarından ve en önemlisi seçimlerin zamanlaması ve sonuçlarından da etkilenmesi muhtemel" diye belirtti.

"FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİNİ DIŞLAMIYORUZ"

JPMorgan ekonomistleri de yayımladıkları notta, seçimlerin gerçekleştiği tarihe kadar faizlerin sabit kalacağını öngördü ancak "Bununla birlikte, TCMB’nin deprem felaketinin etkilerini en aza indirmek için destekleyici finansal koşulların önemini vurgulaması nedeniyle, daha fazla faiz indirimi ihtimalini tamamen dışlamıyoruz" diye ekledi.

JPMorgan'ın notunda "TCMB’nin ekonomik aktiviteye ilişkin iletişimi 2023’ün ilk çeyreğinde GSYH büyümesinin daha zayıf olması beklentimiz ile örtüşüyor ama yeniden inşa süreci ikinci çeyrek ve ikinci yarıda bir toparlanma sağlayacaktır. Türkiye’de para politikası aktarım mekanizması bozuk olduğundan, politika faizinin artık önemini yitirdiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı.