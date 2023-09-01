Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 5 büyük firmadan biriydi

63 yıllık geçmişi bulunan Dinçer Tekstil San. Ve Tic. AŞ. konkordato istedi. Feza markası ile suni deri üretimi yapan şirket, alanında sektörün en büyük ilk 5 firması arasında yer alıyordu. Mahkeme, 3 aylık geçici mühlet verdi.

Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 5 büyük firmadan biriydi

Halktv'nin özel haberine göre, kurlardaki sert hareketlilik, krediye erişimdeki zorluk ve yurtdışı piyasalarda yaşanan daralma köklü şirketleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dinçerler Tekstil Sanayi Ve Ticaret AŞ konkordato talep etti. Malatyalı Dinçer Ailesi’nin kurduğu Dinçerler Tekstil AŞ 1982 yılında kurulsa da, ailenin tekstil alanındaki faaliyetleri 1960’lara dek geriye gidiyor.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme, hem şirkete hem şirketin kurucusu Ahmet Cahit Dinçer’e yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Geçici mühlet kararı ile birlikte, şirkete 3 kişilik konkordato komiser heyeti atandı.

SERMAYESİ 30 MİLYON TL

Feza markası ile suni deri üretimi yapan şirket, alanında sektörün en büyük ilk 5 firması arasında yer alıyordu. Şirketin sermayesi ise 30 milyon TL.

Üretiminin yüzde 20’sini ihraç eden şirket, aldığı geçici mühlet kararı ile şimdilik rahat bir nefes almış oldu. Öte yandan, Ahmet Cahit Dinçer’in kurucu ortak olarak yer aldığı şirkette Formel Group’un kurucusu Emel Değirmenci Bedel de yatırımcı ortak olarak yer alıyor. Değirmenci Bedel de şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı.

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