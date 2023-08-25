Dünyaca ünlü kozmetik devi iflasın pençesinde. Türkiye'de ürünleri kapış kapış satılıyor

Ekonomik kriz birçok dev şirketin iflasına neden oluyor. Son haber bu kez kozmetik devinden geldi. Ünlü kozmetik markası TréStique şirketinin ana üreticisi Tomia Beauty iflasın eşiğinde. Ürünleri Türkiye'de de büyük talep görüyor.

Dünyaca ünlü kozmetik devi iflasın pençesinde. Türkiye'de ürünleri kapış kapış satılıyor

Fashionunited.in sitesinin yaptığı habere göre, güzellik ve temizlik sektöründe nam salan ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye hizmet veren TréStique şirketinin ana üreticisi Tomia Beauty, kurucuların arasında çıkan anlaşmazlığın ardından iflas bayrağını açtı ve mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Davayla bağlantılı mahkeme belgeleri, 2015 yılında TréStique'i kuran ikili Jennifer Kapahi ile Jack Bensason arasında sürtüşme olduğunu ileri sürdü.

WWD tarafından görülen yasal belgelerde, Kapahi'ye bağlı bir şirket olan Tomia'nın, Bensason'un bir dış yatırımcıyla ortak olduğu ve Trestique adında yeni bir şirket kurduğu iddia ettiği belirtildi.

Ocak ayında Lucky Color Inc. adında yeni bir şirketin kurulduğu, ancak daha sonra adını Mart ayında Trestique olarak değiştirdiği ve TréStique'in varlıklarını yağmaladıktan sonra Tomia'nın halefi olarak hizmet verecek şekilde kurduğu iddia edildi.

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