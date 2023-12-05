Türk Telekom'un 7 maçlık kabusu bitti!

Basketbol BTK Avrupa Kupası B Grubu 10. haftasında Türk Telekom, sahasında Romanya ekibi U-BT'yi 95-84 yendi.
Grupta 7 maç sonra kazanan Türk Telekom, ikinci galibiyetini elde etti. U-BT ise gruptaki 3. yenilgisini Ankara'da aldı.
Türk Telekom: 95 - U-BT: 84
Salon: Ankara
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 12, Wallace 15, Palmer 24, Yiğitcan Saybir 8, Enoch 14, Boran Güler, Metehan Akyel 7, Okben Ulubay 12, Troy Selim Sav 3
U-BT: Mokoka 2, Guzman 12, Seeley 13, Eddie 12, Cate 11, Mejeris 2, Stipanovic 15, Jones 2, Richard 15
1. Periyot: 26-18
Devre: 53-48
3. Periyot: 66-66
Beş faulle oyundan çıkan: 39.49 Okben Ulubay (Türk Telekom)