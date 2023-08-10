Türk ve Altay mitolojilerinde yaratıcı tanrıça olan Ama Hanım’a Amma Hanım da denir.

İskitlerdeki Apa (Abay) adlı Tanrıça ile arasında bir bağ olması da muhtemeldir. Umay ile aynı Tanrıça olduğu ileri sürülmektedir.

Ayrıca sümerlerde de Ama adlı bir Tanrıça vardır.

AMA HANIM

Anadoluda ama, eme, apa, ebe gibi sözcükler hep kadın akrabaları anlatır.

Ama Hanım evi koruyan bir Tanrıça olarak da anılır.

Etimoloji olarak Ama Hanım Türkçe ve Moğolcada kadınlık, ilaç, aşk, dişilik gibi kavramlarla bağlantılıdır.

Moğolca Emege nine, Emgen ise yaşlı kadın demektir.