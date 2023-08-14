Türk ve Altay mitolojisinde ölüm balığı

Arat, Türk ve Altay mitolojisinde ölüm balığı anlamına gelir.

Türk ve Altay mitolojisinde ölüm balığı

Türk ve Altay mitolojisinde korkunç Dev Balığına Arat denir.

Arat’a ölüm Balığı da denir.

Arat, Arağıt, Arağut, Aravut olarak da bilinir.

Moğol kültüründe Aratan veya Arağatan olarak yer alır.

Bu ölüm balıklarının baykal gölünde veya yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılıyor.

Efsânevi devâsa balık zaman zaman da yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban istiyor

Ağzı gırtlağının altında, gözü ise ensesinde olan ölüm balığının belkemiği ise ters çevrilmiştir.

u8iokujk.jpg

Zincirlerle bağlı tutulan Arat, başını ve vücûdunu oynatınca depremler olduğuna inanılır.

Arat, “Ker Balık” olarak da adlandırılır.

Etimoloji olarak aramak fiilinden türemiş bir kelimedir. Arayan veya aranan demektir. Tunguzca Ar yapmak, çalışmak anlamlarına geldiği gibi, korku, kötü ruh görmek gibi anlamlar da taşır. Moğolca Ar kökü yol, yöntem içeriği barındırır.

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
İtalya'nın Piyemonte bölgesinde sel ve toprak kayması Dünya
İtalya'nın Piyemonte bölgesinde sel ve toprak kayması
İngiltere sığınmacı gemisindeki bakteriden geç haberdar olduğunu açıkladı Dünya
İngiltere sığınmacı gemisindeki bakteriden geç haberdar olduğunu açıkladı
30 metre yükseklikten düştü hayata tutundu Dünya
30 metre yükseklikten düştü hayata tutundu
Türk mitolojisinde yarı boğa yarı insan olan yaratık Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde yarı boğa yarı insan olan yaratık
Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun Spor
Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket Magazin
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket
Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler? Keşfet
Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler?