Türk ve Altay mitolojisinde ölüm balığı

Türk ve Altay mitolojisinde korkunç Dev Balığına Arat denir.

Arat’a ölüm Balığı da denir.

Arat, Arağıt, Arağut, Aravut olarak da bilinir.

Moğol kültüründe Aratan veya Arağatan olarak yer alır.

Bu ölüm balıklarının baykal gölünde veya yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılıyor.

Efsânevi devâsa balık zaman zaman da yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban istiyor

Ağzı gırtlağının altında, gözü ise ensesinde olan ölüm balığının belkemiği ise ters çevrilmiştir.

Zincirlerle bağlı tutulan Arat, başını ve vücûdunu oynatınca depremler olduğuna inanılır.

Arat, “Ker Balık” olarak da adlandırılır.

Etimoloji olarak aramak fiilinden türemiş bir kelimedir. Arayan veya aranan demektir. Tunguzca Ar yapmak, çalışmak anlamlarına geldiği gibi, korku, kötü ruh görmek gibi anlamlar da taşır. Moğolca Ar kökü yol, yöntem içeriği barındırır.