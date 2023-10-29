Türk yıldızları havada '100' çizdi. İzleyen vatandaşların nefesi kesildi

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi.

Türk yıldızları havada '100' çizdi. İzleyen vatandaşların nefesi kesildi

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada görsel şölen oluştu.

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Gösteride pilotlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

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Jetlerin gösterisini izlemek için Boğaz'ın iki yakasındaki sahil kesimlerinde toplanan çok sayıda vatandaş, bu anları heyecan ve ilgiyle takip etti.

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Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.

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