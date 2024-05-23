Türkan Şoray herkesi korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkan Şoray herkesi korkuttu

Yeşilçam’ın sultanı bir süredir tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri aktardı.

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Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, bir süredir davetlere katılmıyordu. 78 yaşında Şoray geçtiğimiz aylarda ileri derecede zatürreye yakalanmış bu nedenle tüm iş ve randevularını iptal etmek zorunda kalmıştı.

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Hayranlarını endişelendiren Türkan Sultan, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla herkesin yüreğine su serpti. Şoray açıklamasına şöyle yazdı; Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum, bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı.

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Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Nazan Öncel, Pınar Altuğ, Suzan Kardeş, Metin Özülkü gibi bir çok ünlü isim Şoray’a geçmiş olsun dileklerini anlattı.

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