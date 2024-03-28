Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a: İyi haberlerin bizi sevindirdi

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Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a: İyi haberlerin bizi sevindirdi
Ünlü oyuncu Türkan Şoray, birçok kez aynı rol aldığı meslektaşı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Şoray, "İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.

Yeşilçam efsane yıldızı Türkan Şoray, birçok filmde birlikte rol aldığı usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.

Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılan ve ameliyat olduktan sonra entübe edilen Kadir İnanır dün uyandırılmıştı. İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve mesajlara gülümseyerek yanıt verdiği belirtilmişti.

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