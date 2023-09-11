Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a Altın Koza Film Festivalinde özel ödül verilecek

Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu, Türk sinemasına katkılarından dolayı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a 'Sinemanın Yüzü' özel ödülünün verileceğini duyurdu. Ödüller, festivalin kapanış gecesinde takdim edilecek. Şoray ve İnanır, daha önce Altın Koza Film Festivali'nde ödül almışlardı.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a Altın Koza Film Festivalinde özel ödül verilecek

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 18-24 eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Onursal Başkanlığını yaptığı 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 'Sinemamızın Yüzü' adlı çok özel bir ödül vermeye hazırlanıyor.

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İKİ USTAYA ÖZEL ÖDÜL

Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar'ın yaptığı, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Altın Koza’nın büyük ödül gecesinde Sinemanın Yüzü Özel Ödülü, Türk Sineması’nın 60 yılında var olan sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’a ve 55 yıllık sinema kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’a takdim edilecek.

Sadece sinemada değil, kalplerde de yer alan, Türk halkının sevgisini kazanan sanatçılara ödülleri, 23 Eylül’de gerçekleştirilecek festivalin kapanış gecesi, Büyük Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

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TÜRKAN ŞORAY İLK ÖDÜLÜ 1973'TE ALDI

220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Türkan Şoray, 1973 yılında rol aldığı 'Mahpus' filmiyle, 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştı.

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KADİR İNANIR'A İKİ ÖDÜL

Türk Sineması’nın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır, ilk kez 1973 yılında 'Utanç' filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almış, 2011 yılında 18. Uluslararası Adana Film Festivali’nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olmuştu.

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