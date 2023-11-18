Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler

Kırgızistan'da 1'ncisi düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Türkan Şoray'a 'Dünya Sinemasına Katkı' ödülü takdim edildi. Şoray, törende yaptığı konuşmada, bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov'un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi

Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye’nin konuk ülke olarak katıldığı 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali başladı.

Toktogul Satılganov Milli Filarmonisi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksütov’un yanı sıra Kırgızistan, Türkiye ve diğer ülkelerden sinema sanatçıları, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı

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Törende Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov’un unutulmaz eserinden uyarlama 'Selvi Boylu Al Yazmalım'ın başrol oyuncusu, Yeşilçam’ın Sultanı lakaplı Türkan Şoray da onur konuğu olarak yer aldı.

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Türkan Şoray’a törende, 'Dünya Sinemasına Katkı' ödülü takdim edilirken, ödülünü Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev takdim etti.

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Şoray, törende yaptığı konuşmada, bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov’un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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"TEKRAR GELMİŞ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

1978'de Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan 'Selvi Boylu Al Yazmalım' filminin galası için geldiğini hatırlatan Türkan Şoray, “Aytmatov, bizi evinde ağırladı, kımız ikram etti. Tanrı Dağları'na çıkardı, otağ kurdu, yerlerde oturduk, tepsilerde etler geldi. Tekrar gelmiş olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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