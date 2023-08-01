Türkbükü yangını geniş alana yayıldı. Müzik eşliğinde yangını seyrettiler

İHA'nın haberine göre; yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ağaçlarını da kül etti.

Yangın konutları tehdit etmiyor

Yangın, ünlülerin mahallesi olarak bilinen Türkbükü Mahallesi’nde akşam saatlerinde başladı. Otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın denizden karaya esmesi nedeniyle alevlerin konutlara ulaşmadığı öğrenildi.

Zeytin ağaçları zarar gördü

Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle büyümesi, bölgedeki zeytin ağaçlarını da olumsuz etkiledi. Yangın nedeniyle çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi ve söndürülme çalışmalarının durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Müzik eşliğinde seyrettiler

Öte yandan bir kafede çekildiği tahmin edilen görüntülerde, müşterilerin yüksek müzik eşliğinde yangını seyrettiği görüldü.