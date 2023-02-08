Türker Ertürk kararname üzerinden liyakatsiz atamaları eleştirdi. Bayrak yas için yarıya çekilmez indirilir

Kahramanmaraş'taki depremin ardından deprem bölgelerine müdahale edecek yetkililerin liyakat sahibi isimler olmamasına dair tartışmalar sürerken, emekli amiral Türker Ertürk katıldığı bir yayında bu konuya farklı bir açıdan baktı.

Yaşanan deprem sonrası Milli Yas ilan edilmesi ve bununla ilgili Resmi Gazete'de paylaşılan kararnameyi örnek gösteren Ertürk, burada kullanılan 'bayrakların yarıya çekilmesi' ifadesinin yanlış olduğunu metni hazırlayanların bile liyakat sahibi kişiler arasından seçilmediğini ifade etti.

Ertürk katıldığı yayında kullanılan yanlış ifadeye dair şunları söyledi:

Bu iktidarın bütün atamaları liyakaten değil, yapılan atamalar 'Benim ideolojime yakın mı', 'Bana her hal ve şartta sadakat gösterecek mi?', 'Devletine ve Milletine değil bana sadakat gösterecek mi?' mantığıyla yapılmış atamalar.

Yani şunu ifade edeyim bugün devlet aklı yok! Liyakat devlet aklından kapı dışarı edilmiştir.

Bir tane örnek vereyim basit gibi görünür ama... Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ulusal Yas ilan etti bunun için evrak yazmış. Tabi ki kendisi yazmadı onun karargahı, maiyeti, külliyedeki sorumlular yazıp önüne koymuş, Cumhurbaşkanı da imzalamış. Paylaşılan metinde diyor ki 'bayraklar yarıya çekilecek' bakınız bayraklar yarıya çekilecek diyor. Bakın bu yanlış bir ifade...

Çok basit belki ama gelenekler açısından bayrak yarıya çekilmez! Bayrak yarıya indirilir. Şöyle ki hiç gönderde bayrak olmasa bile önce bayrak en tepeye kadar hızlı hızlı çıkartılır sonra ağır ağır yarıya indirilir.

O yüzden yas durumunda bayraklar yarıya çekilecek denmez yarıya indirilir denir.

Devlet demek gelenekler bürokrasi demek, en basit bu husus bile devletin aklının içinden yok olmuşsa varın gerisini siz tahmin edin.