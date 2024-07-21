Türkeş kardeşlerin Osman Kavala kavgası

İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklayan abisi AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’e sosyal medya hesabından çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Tuğrul Türkeş açıklamasında bana öğretilen milliyetçilik bu diyerek, babası Alparslan Türkeş’i anımsatarak ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10’da 1’ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğum sözlerini kullanmıştı.

"HERKES HADDİNİ VE YERİNİ BİLECEK"

Ayyüce Türkeş, ağabeyi olan Tuğrul Türkeş’in Kavala ile ilgili yaptığı açıklamalarına sosyal medya sitesi X hesabından yaptığı şu paylaşımla çok sert tepki gösterdi.

Türkeş, “Ömrünün bir saniyesi bile hapishanede geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek” dedi.

Ayyüce Türkeş’in yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti’ne Türk Devleti’ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. Vefatının üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen sırf O’nun bıraktığı miras ile ama maalesef. O’nu anlamadan; temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler artık BAŞBUĞ’un ruhunu rahat bırakın… Her türlü siyasetinizi, pazarlığınızı kendi adınıza yapın…

Başbuğ Türkeş, eline kan bulaşanların/ruhunda hainlik ve bölücülük olanların ağzının sakızı değildir. BAŞBUĞ TÜRKEŞ’ten öğrenilen ‘Milliyetçilik’ de ne oturduğun koltuğun gücü ile sağa sola X hesabından saldırarak yapılır ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır.

Hele hele ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek…

Ayrıca, Başbuğ Türkeş’in hatırlarını merak edenler; Başbuğ’un kendi anlatıp yazdırdığı Şahinler’in Dansı’nı okuyabilir. Başbuğ TÜRKEŞ, oğlunun düğününü hapiste olduğu için değil; oğlu babası hapisteyken düğün yaptığı için görememiştir.

Şunu da vurgulamak isterim ki Başbuğ Türkeş kendi evladı dahil hiç kimseye bedel ödetmemiştir; her türlü bedeli kendi ödemiş ve arkasında çok büyük gurur verici bir manevi miras bırakmıştır. Bedel ödediği olarak söylediğiniz şeylere de kendi hiçbir zaman bedel ödemek olarak bakmamış ve bir gün bile şikayet etmemiştir. Yaşadığı her şeyi büyük Türk Milleti’ne hizmet olarak gördü o yüzden hiç yılmadı/yıkılmadı. Büyük Türk Milleti’nin gönlüne girerek ölümsüzlüğü kazandı. Ruhu şad mekanı cennet olsun…”

TUĞRUL TÜRKEŞ YANIT VERDİ

Tuğrul Türkeş de sosyal medya hesabından, "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla açıklama yayımladı.

Şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine yer verdiği paylaşımımda Tuğrul Türkeş, hiçbir yazısında ya da konuşmasında Rahmetli Alpaslan Türkeş’e atıf veya alıntı yapmadığını ya da yapmayacağını belirtti.

“BENİ VEYA AİLEYİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL”

Süren tartışmalarda olmayan konularda fikir yürütmek istiyorlar diyen Tuğrul Türkeş, konunun kendisini ya da aileyi ilgilendiren bir konu olmadığını ifade etti.

Tuğrul Türkeş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde oldu:

"Benim sosyal medyada paylaştığım mesajlarım ve yapılan söyleşi akabinde gelen sitem, eleştiri ve karşıt düşüncelere yönelik bir yorum beklendiği açıktır. Ben hiçbir yazımda ve/veya konuşmamda Rahmetli Türkeş'e atıf veya alıntı yapmadım, yapmam. Bunlar, olmayan konularda fikir yürütmek istiyorlar. Konu beni veya aileyi ilgilendiren bir konu değildir.

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi mesele; Türkiye ve uluslararası arenada yaşananlar ve bunların nasıl çözüleceğini öngörerek hamle yapmaktır. Konuyu bu ana hedefinden çıkartıp meseleyi ailevi ve/veya başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir. Bu nedenle bunu asla yapmayacağım.

Ben hala yaklaşık 3 ay önce sorduğum sorulara ve devamındaki ilave sorularıma cevap arıyorum. Ben TBMM çatısı altında görev yapan 593 milletvekilinden birisiyim. Umarım ve dilerim ki diğer 592 arkadaşımı da beni takip, kontrol ve denetlediğiniz gibi takip ediyorsunuzdur."