Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Teklifimizi bakan beye ve komisyona ilettik. Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi.

Yeni asgari ücretin bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını açıkladı.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, “İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde” demişti.

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret pazarlıklarına sona gelindi. Bugün üçüncü kez toplanan olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı için uygulanacak asgari ücrete ilişkin mutabakata varması bekleniyor.