20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin lira olduğunu duyurdu. Atalay teklifin kabul edilmemesi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:49
Takip Et

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı
+
Aa
-

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Teklifimizi bakan beye ve komisyona ilettik. Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi.

Yeni asgari ücretin bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını açıkladı.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, “İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde” demişti.

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret pazarlıklarına sona gelindi. Bugün üçüncü kez toplanan olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı için uygulanacak asgari ücrete ilişkin mutabakata varması bekleniyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli profesör
20.12.2022 18:02
Asgari ücret 9 bin olursa tüm memurlar tüm işçler tüm emekliler 30 bin istiyor .. asgari ücret 9 bin olursa %70 zam geliyor demektir. Ben emekliyim 10 bin alıyorum yeni maaşım 17 bin olmalı  
 
bir vatandaş
20.12.2022 17:50
SEN KAÇPARA ALIYON BAKALIM 9.000 TL NEYE YETECEK , 1 OCAKTA HERŞEYE YİNE 0 ZAM YAPARLAR NEYMİŞ ASGARİ ÜCRET ARTMIŞ...  
 
İşçi
20.12.2022 17:39
Evet Masadan kalkıp son model Mercedes arabana binip gideceksin dimi sanki sen masadan kalkınca işveren o rakamları verecek bırakın bu boş muhabbeti yemezler  
 
TÜM YORUMLAR (13)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.