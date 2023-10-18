Türkiye 3 günlük yas ilan edecek

Son dakika.. Son dakika.. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye 3 günlük yas ilan edecek

İsrail'e yönelik tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceği duyuruldu.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLECEK

Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den geldi.

Zengin, Türkiye’nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi.

Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum.” dedi.

Gazze'de İsrail'in hastaneye yönelik korkunç saldırısının ardından 471 Filistinli şehit oldu.

MISIR DA YAS İLAN ETTİ

Hastane saldırısının ardından Mısır, ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 gün süreyle genel yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

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