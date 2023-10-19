İsrail ve HAMAS'tan karşılıklı suçlama

Editör: Serhat AĞA

İsrail’in geçtiğimiz günlerde Gazze’de Baptist Hastanesini bombalamasının ardından 800’ü aşkın kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı binlerle ifade ediliyor.

Katliamın ardından İsrail karşıtı protestolar çeşitli ülkelerde düzenlendi. Daha sonra ise İsrail hastane bombalanmasını kendilerinin yapmadığını, bu bombalamanın Hamas tarafından yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsrailli yetkililer elleinde kanıt olduğunu açıkladı.

Açıklamaların ardından HAMAS tarafı ise bu saldırının kendileri tarafından yapılmadığını ve ellerinde bu denli bir silah olmadığını açıkladı.