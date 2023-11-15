Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2024 elemeleri D Grubu’nda yer alan Türkiye deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2024 elemeleri kapsamında Galler ile oynanacak maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2024 elemeleri D Grubu’ndaki Türkiye Galler ile mücadele edecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak Türkiye Galler maçına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Galler maçı 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Türkiye lider olarak gruptan çıkmak istiyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Galler maçı Cardiff City Stadı'nda 21 Kasım Salı saat 22:45'te başlayacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Şifresiz ekrana gelecek olan Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, Galler karşısında gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek.

Grupta 7 maç sonunda 16 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız lider konumda. Grupta 6 maça çıkan rakibi ise 18 Kasım tarihinde Ermenistan deplasmanında ter dökecek. Hırvatistan ise Letonya deplasmanında olacak. Grubun son karşılaşmaları ise Hırvatistan-Ermenistan, Galler-Türkiye arasında oynanacak.

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