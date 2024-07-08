Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları'nda sahneye çıkıyor. Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları grup maçlarının programı belli oldu.

Sultanların ilk rakibi Hollanda olacak.

Voleybolseverler, Paris 2024 Olimpiyatları'na dair araştırma yapmaya başladı.

İşte Olimpiyat'a dair tüm detaylar...

TÜRKİYE HOLLANDA KARŞISINDA
Sultanlar, Olimpiyattaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.

Türkiye-Hollanda mücadelesi, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Karşılaşma TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE SULTANLARIN MAÇ PROGRAMI
Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris 2024 programı şu şekilde:

29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya

İlgili Haberler
Ferrari pilotu kabus anlarını anlattı
Ferrari pilotu kabus anlarını anlattı
Montella itiraf etti
Son Haberler
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü Gündem
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü
Almanya'da EURO 2024 depremi Spor
Almanya'da EURO 2024 depremi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi Ekonomi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü Dünya
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu Magazin
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu
Kulak arkası neden peynir gibi kokar? Sağlık
Kulak arkası neden peynir gibi kokar?