Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları grup maçlarının programı belli oldu.
Sultanların ilk rakibi Hollanda olacak.
Voleybolseverler, Paris 2024 Olimpiyatları'na dair araştırma yapmaya başladı.
İşte Olimpiyat'a dair tüm detaylar...
TÜRKİYE HOLLANDA KARŞISINDA
Sultanlar, Olimpiyattaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.
Türkiye-Hollanda mücadelesi, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.
Karşılaşma TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
İŞTE SULTANLARIN MAÇ PROGRAMI
Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris 2024 programı şu şekilde:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya
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