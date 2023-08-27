Türkiye iflasın eşiğine geldi ama o hala ‘ben’ diyor

21 yıllık iktidarında Türkiye'yi iflasın eşiğine getiren yanlış ekonomi politikalarının mimarı Erdoğan, vatandaşların derdine dermanın kendileri olduğunu söyledi.

Türkiye iflasın eşiğine geldi ama o hala ‘ben’ diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bitlis’te bir tekstil fabrikasında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Cumhur İttifakı'ndan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Erdoğan'ın tören konuşması şu şekilde:

"ÖZEL SEKTÖR AÇILIŞLARIMIZ SADECE BUNLARLA SINIRLI DEĞİL"

Kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis’imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca, Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz.

Özel sektör açılışlarımız sadece bunlarla sınırlı değildir. Maşallah Bitlis, kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi giderek artıyor. Özellikle tekstil alanında Bitlis, tüm bölgenin üretim merkezi hâline geliyor. Toplam yatırım miktarı 4,5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde 3 bin 600’den fazla kardeşimiz iş imkânına kavuşacaktır.

"21 YILDA TOPLAM 5,5 MİLYAR LİRA KAYNAK KULLANDIK"

Son 21 yılda Bitlis’e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde toplam 2 bin 690 adet yeni derslik inşa ettik. Bitlis Eren Üniversitesi’ni şehrimizle buluşturduk. 2 bin 900 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binası açtık. Toplam 19 adet spor tesisi kazandırdık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için son 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandık. Sağlıkta toplamda bin 210 yataklı, 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk.

Kentsel dönüşümde 328 adet konut, 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken bugün 4 atık su arıtma tesisi ile şehrimize hizmet veriyoruz. 2002 yılına kadar Bitlis’e 19 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 288 kilometre ilaveyle toplamda 307 kilometreye ulaştırdık.

"HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI KORUMAMIZ ŞART"

Bitlis, Ahlat ve Tatvan’a doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Adilcevaz ve Hizan’a da doğalgaz arzı sağlamayı planladık. Aziz kardeşlerim, Bitlis’in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da hızlanacaktır. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil, dünyanın farklı köşelerinden insanlar artık buralara geliyor, hiçbir korku endişe yaşamadan bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimizde yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Bitlis’in OSB’sinden çıkan ürünler pek çok farklı ülkede rafları süslüyor. Hep birlikte bu huzur ve güven ortamını korumamız şart.

"DERMAN ÜRETECEK OLAN YİNE BİZİZ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis’in yerel seçimlerde tıpkı 2019’daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Son 3 ayda şahit olduğumuz muhalefetin içler acısı perişan durumu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kardeşlerim, ölmüş bir atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık, bizden önce yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık.

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