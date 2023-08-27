Erdoğan’ın yüksek faiz artışına nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Kulislerden sızdı

Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi yaşanan süreç kulislere yansıdı.

Erdoğan’ın yüksek faiz artışına nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Kulislerden sızdı

Merkez Bankası faizi sürpriz bir şekilde 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çekti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen faiz artırımı sonrası döviz kurunda düşüş gözlemlenmişti.

10 Haber yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tepe yönetimindeki üç yeni üyesiyle gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerinin de üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin perde arkasını paylaştı.

Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faiz artırımına nasıl ikna edildiğini yazdı.

Barış Soydan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Konuşulanlara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Kur Korumalı Mevduat (KKM) böyle devam ederse bütçe açığının iyice patlayacağını, yerel seçim öncesinde yapılması planlanan maaş zamları ve sosyal transferlerde zorluk çekileceğini, KKM'den kurtulmak için faizin zamana yayılmadan erkenden artırılması gereğini anlattı. Bu yapılırsa TL'nin cazibesinin artacağını belirtti" diyen Soydan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da kur korumalı mevduat ile ilgili bu endişeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapacağı artırımın iş dünyasına ve yatırım ortamına olumsuz etkisini hafifletmek için de seçici kredi politikasına önem verileceğini, böylece faiz artışının maliyetinin düşürüleceğini ifade etti. Bunun için de mali tarafın güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Özetleyecek olursak:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı, KKM’nin oluşturduğu büyük tehdit anlatılarak alındı. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi.

- Kredilerde seçici destekler ile büyük olasılıkla yılbaşına kadar idare edilmeye çalışılacak.

- Ekonomi yönetiminde 750 baz puanlık artırımla ilgili yapılan konuşmalarda sürekli 'bir sürelik, bir süre için' vurgusu yapılıyor. Deneyimli isimler bunu, 'Büyük olasılıkla Erdoğan’a faizin ne zaman düşürülmeye başlanacağına dair bir taahhüt de verildi' şeklinde yorumluyor."

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