Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ‘vergisiz telefon’ vaadinde herkesin gözden kaçırdığı detayı açıkladı

Editör: Erhan Songür

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet vereceklerini söylemişti.

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciler için sunulacak telefon modelleri belli olurken herkesin gözden kaçırdığı detayı Gazeteci İbrahim Haskoloğlu açıkladı.

SİYASİLERE VAR GENÇLERE YOK

Maddi olarak erişimi zor olan telefonları kapsamına almayan "gençlere vergisiz telefon" kararı sonrasında paylaşım yapan Haskoloğlu, neredeyse tüm siyasilerin Iphone kullanmasına dikkat çekti.

Iphone kullanan siyasilerin Iphone'a gençlerin erişimini kolaylaştırmamasını eleştiren İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Gençlere vergisiz telefonlar, Türkiye’de üretimi ve yatırımı olan firmalara olacak.

Kabine toplantısında adım atılmazsa Iphone’ları kesin olarak kapsamayacak.

Trafik cezaları, vergi borçları silindi bir şey olmadı. Neredeyse tüm siyasiler de Iphone kullanıyor ama gençlere yok."