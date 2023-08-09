Türkiye ile İngiltere arasında kaçak göçmen anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yasadışı göçü engellemek için bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

Türkiye ile İngiltere arasında kaçak göçmen anlaşması imzalandı

Gelecek yıl seçimlere gitmeye hazırlanan Birleşik Krallık’ta en büyük sorunlardan biri olan mülteci kriziyle ilgili dikkat çekici bir adım atıldı…

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yasadışı göçü engellemek için bir anlaşma imzalandı.

İngiltere geçen yılın Aralık ayında Arnavutluk ile benzer bir anlaşma imzalamıştı.

HEDEF KAÇAK GÖÇTE KULLANILAN BOT TEDARİK ZİNCİRİ

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman, “Ortağımız Türkiye ki yakın bir dostumuz ve müttefikimiz olur, bu uluslararası sorun için bizim gerekli birimlerimizle birlikte çalışacak ve ufak bot tedarik zincirini engelleyecek” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde ülkenin en büyük sorunlarından biri olan kaçak göçmen krizini çözmek için harekete geçmişti.

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