Kılıçdaroğlu Türkiye’ye yapılan İngiliz müdahalesini açıkladı

İngiltere hükümeti, "insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme" odaklı, eşgüdümlü faaliyetler yürütme konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Türkiye'de bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacak ve ortak operasyonlar düzenlenecektir.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Kılıçdaroğlu,”İngiltere, “insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme” odaklı, Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Anlaşmayla, Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere’nin desteklediği “kaçak göçle mücadele hedefli” bir birim oluşturulduğu ve bu birimin adının “mükemmeliyet merkezi” olduğu da ifade ediliyor.” dedi.

Paylaşımlarının sonunda Kılıçdaroğlu,“Türkiye’yi kim yönetiyor” sorusunu yöneltti.

Devamında ise Kılıçdaroğlu şu paylaşımları yaptı:

Göçten sorumlu İngiliz Devlet Bakanı Robert Jenrick, geçen ayki Türkiye ziyaretinde Kapıkule'de incelemelerde bulunmuştu. Jenrick bugün, yaptığı açıklamada Türkiye- İngiltere ortaklığının maddi destek içerdiğini de söyledi ama miktar vermedi.

Saray ve şürekâsına şunu söylemek isterim: “Bu iş, beceremediğiniz, yapamadığınız ya da her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğunuz bir konuda Türkiye’ye müdahale anlamına geliyor. Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir.”

“TÜRKİYE’Yİ KİM YÖNETİYOR”

Hem anlaşmanın hem de bizde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından değil de, İngiltere tarafından duyurulması son derece vahim ve sorunlu.

İngiliz basınında ayrıca bunun ardından, AB ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin Türkiye- İngiltere arasında yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Londra Büyükelçiliğinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde de bu konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yok… Biz yapılanları yabancılardan öğreniyoruz.

Soru: Türkiye’yi kim yönetiyor?

Öte yandan Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman, “Ortağımız Türkiye ki yakın bir dostumuz ve müttefikimiz olur, bu uluslararası sorun için bizim gerekli birimlerimizle birlikte çalışacak ve ufak bot tedarik zincirini engelleyecek” demişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde ülkenin en büyük sorunlarından biri olan kaçak göçmen krizini çözmek için harekete geçmişti.