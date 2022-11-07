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İş Bankası 9 aydaki dev karını açıkladı. Neden ele geçirilmek istendiği ortaya çıktı

İktidarın hisselerini hazineye devretmek için uğraştığı Türkiye İş Bankası, yılın 9 ayında 38 milyar TL düzeyinde net kar elde ederken özkaynak büyüklüğünü de 146,7 milyar TL'ye yükseltti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 20:53
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Türkiye İş Bankası 9 aydaki rekor karını açıkladı. İş Bankası'nın neden ele geçirilmek istendiği ortaya çıktı

İş Bankası 9 aydaki dev karını açıkladı. Neden ele geçirilmek istendiği ortaya çıktı
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Türkiye İş Bankası yaptığı açıklamayla ilk 9 aylık finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, banka, Eylül 2022 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna göre yüzde 39,3 artışla 1,29 trilyon TL'ye yükselterek "Türkiye’nin en büyük özel bankası" konumunu sürdürdü.

Aynı dönemde nakdi kredi hacmini 711,6 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmini 229,3 milyar TL’ye çıkaran bankanın, ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 940,9 milyar TL’ye ulaştı.

Tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam eden İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi, Eylül 2022 döneminde 837,7 milyar TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 93,5 artarak 324,3 milyar TL’ye yükseldi.

Banka, güçlü performansının yanı sıra uluslararası kredibilitesinin bir sonucu olarak kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ederek, pasiflerinin vadesini uzattı.

Seküritizasyon programı kapsamında kadın girişimciler, yenilenebilir enerji yatırımları ile konut finansmanında kullandırılmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) 227 milyon dolar tutarında kaynak sağlayan İş Bankası, bu dönemde ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon ABD doları tutarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Özkaynak büyüklüğü 146,7 milyar TL

Kaynak temininin yanı sıra, plasman politikalarında da sürdürülebilirliği önceliklendiren İş Bankası, entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla İş Enerji Yatırımları AŞ’yi kurdu.

Bu dönemde, tarım alanındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerine de devam eden İş Bankası, İmece Çalıştayları’nın ilkini “su” temasıyla düzenledi.

Yılın ilk 9 ayında 38 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden bankanın, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşirken, özkaynak büyüklüğü de 146,7 milyar TL’ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan bankanın yaklaşık bir asırdır Türkiye’nin iktisadi gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, "Sağlam finansal yapımızın desteği ve kaliteli hizmet sunumumuzla sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulayarak, ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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yerli milli
7.11.2022 21:38
atatürkü kullanarak devlet içinde devlet gibi hareket ediyorlardı. hazineye devredilsin. ya da satılıp parası 82 milyona dağıtılsın.  
 
Abbas
7.11.2022 21:00
Bankalar harika karlar ediyorsunuz, peki parasını size verenlerin günahı, Reis’e oy vermiş olmaları mı?  
 
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