İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler

Emekli ve memurlara yönelik banka promosyonunda yarış kızıştı. Son olarak Yapı Kredi'nin İBB ile yaptığı anlaşma sonrası İş bankası da harekete geçti ve rekor promosyon ödemesi geldi.

Emekli vatandaşlar için getirilen banka promosyon kampanyası, emekli vatandaşları da aşarak, özel kamu çalışanlarına kadar taştı.

Yapı Kredi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verdiği üç yıllık maaş promosyonu tutarını yaklaşık yedi kat artırarak, 3 bin 810 Türk Lirası’ndan (TL) 27 bin liraya çıkarmıştı. Vakıfbank, EGM ile mart ayında imzaladığı mukaveleyi tadil ederek, promosyonu 18 bin TL’den 28 bin TL’ye çıkarmıştı.

Rekorların geldiği promosyon yarışına İş Bankası da katıldı.

Türkiye’nin en büyük cam kalıbı imalatçısı OMCO Kalıp ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bankalar ile yürüttüğü promosyon müzakerelerinde İş Bankası ile mukavele imzaladı.

OMCO ile İş Bankası arasında varılan mutabakata göre, maaş hesabı mukabilinde her çalışana 22 bin Türk Lirası promosyon ödeyecek. Promosyon mukavelesi üç yıl geçerli olacak.

22 bin TL her çalışanın banka hesabına ekim ayında tek seferde yatırılacak.

Deneme safhasındaki çalışanlardan kadroya geçenlere de promosyon hakkı tanındı alabilecek.

İş Bankası’nın cam sanayiinde faaliyet gösteren iştiraki Şişecam’a ait olan İstanbul Cam Kalıp’ın hisselerinin bir kısmı 2001 yılında Belçikalı cam devi OMCO tarafından devralınmıştı.

2017 yılında şirket hisselerinin tamamı OMCO’ya devredilmişti.