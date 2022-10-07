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İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler

Milyonlarca emekli ve memurları ilgilendiren bankaların promosyon yarışı devam ediyor. İBB'nin bankalarla yaptığı anlaşma sonrası Yapı Kredi ve İş bankası da devreye girdi ve ve rekor promosyon ödemesi yaptı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:34
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İki dev bankadan rekor promosyon ödemesi kararı

İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
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Emekli ve memurlara yönelik banka promosyonunda yarış kızıştı. Son olarak Yapı Kredi'nin İBB ile yaptığı anlaşma sonrası İş bankası da harekete geçti ve rekor promosyon ödemesi geldi. 

Emekli vatandaşlar için getirilen banka promosyon kampanyası, emekli vatandaşları da aşarak, özel kamu çalışanlarına kadar taştı.

Yapı Kredi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verdiği üç yıllık maaş promosyonu tutarını yaklaşık yedi kat artırarak, 3 bin 810 Türk Lirası’ndan (TL) 27 bin liraya çıkarmıştı. Vakıfbank, EGM ile mart ayında imzaladığı mukaveleyi tadil ederek, promosyonu 18 bin TL’den 28 bin TL’ye çıkarmıştı.

Rekorların geldiği promosyon yarışına İş Bankası da katıldı.

Türkiye’nin en büyük cam kalıbı imalatçısı OMCO Kalıp ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bankalar ile yürüttüğü promosyon müzakerelerinde İş Bankası ile mukavele imzaladı.

OMCO ile İş Bankası arasında varılan mutabakata göre, maaş hesabı mukabilinde her çalışana 22 bin Türk Lirası promosyon ödeyecek. Promosyon mukavelesi üç yıl geçerli olacak.

22 bin TL her çalışanın banka hesabına ekim ayında tek seferde yatırılacak.

Deneme safhasındaki çalışanlardan kadroya geçenlere de promosyon hakkı tanındı alabilecek.

İş Bankası’nın cam sanayiinde faaliyet gösteren iştiraki Şişecam’a ait olan İstanbul Cam Kalıp’ın hisselerinin bir kısmı 2001 yılında Belçikalı cam devi OMCO tarafından devralınmıştı.

2017 yılında şirket hisselerinin tamamı OMCO’ya devredilmişti.

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Kitka
7.10.2022 13:05
Ey emekliler uyuyun uyuyun 7.500 tlye  
 
Hamit Seki
7.10.2022 12:50
Bütün Çalışan ve Emeklilere eşit olarak 10 bin liraya kadar maaş alanlara 10 bin, 10 bin liradan fazla maaş alanlara 20 bin lira promosyon her 2 yılda bir defada ödenmelidir. Eşitlik budur.  
 
Yapı Kredili Emekli
7.10.2022 12:45
Yapı Kredi 'den emekli olan eski personeline neden 20 bin lira promosyon ödemiyor ?  
 
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