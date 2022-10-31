İş Bankası Genel Müdürü Bakan Nebati'nin yüzüne söyledi: Enflasyon ve büyüme beraber giderse kitleler yoksullaşır

Türkiye İş bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yüksek enflasyonun olduğu dönemde büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunun tartışılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı ve konuşma yaptığı Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Aran, “Eğer yüksek enflasyon ile büyüme beraber gidiyorsa bu geniş kitlelerin yoksullaşması, gelir dağılımı adaletsizliğinin artması anlamına gelebilir” dedi.

Aran’ın son dönemde BDDK ve Merkez Bankası’nın attığı makro ihtiyati adımları eleştiren konuşmasından satır başları şöyle:

“ENFLASYON İLE BÜYÜME BERABER GİDİYORSA KİTLELERİN YOKSULLAŞMASI ANLAMINA GELİR”

“Yüksek enflasyon olduğu dönemlerde büyümenin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır. Eğer yüksek enflasyon ile büyüme beraber gidiyorsa bu geniş kitlelerin yoksullaşması, gelir dağılımı adaletsizliğinin, toplumsal gerilimlerin, bölgesel dengesizlikleri artması, çevrenin tahrip olması anlamına gelebilir.”

“KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞIYORSA KİMSEYE FAYDASI YOKTUR”

“Alınan makro ihtiyati tedbirlerle birlikte artık biz ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik.

Faiz oranlarının indirilmesi ne açıdan size yarar, krediye daha ucuza erişebiliyorsanız. Eğer kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur.

Mühim olan rafta duran kredi faizlerini indirmekse amaç evet faiz iniyor ama eğer o krediyi erişilebilir kılmak ve üretime yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımızın olduğunu ifade edeyim.

Düzenlemelerle müşteri tercihlerini zorlayacak noktalara getirmeyelim.”

“SEKTÖRÜN İMKÂNLARINI KULLANMAYI ENGELLEMEK ANLAMINA GELİR”

“Kur korumalı mevduat ürünümüz var, yüzde 20’nin üzerinde bankalarda dönüşüme tercih oldu ama bunun üzerinde, tercihlerini ihtiyacından dolayı yabancı parada kullanan müşterileri bankalar üzerinden bu tercihlerini değiştirmeye zorlamanın ve bu tercih değişmezse de bankaları, finansal sistemin istikrarını riske atacak şekilde, uzun vadeli menkul kıymet tesis etmeye zorlamanın ne yeni ekonomi modeline ne üretime ne ihracata ne istihdama katkısı vardır. Sadece bunları ters yönde, bankacılık sektörünü de geriye giderek, bankacılık sektörünün imkanlarını kullanmasını engellemek anlamına gelir.

Dolayısıyla geçici olduğu söylenen makro ihtiyati tedbirlerin yeni ekonomi modelini destekleyecek şekilde bir an evvel kaldırılması ve gevşetilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.”

"GÖREVİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLEMEK OLMALIDIR"

“Bunlardan daha önemlisi, uzun dönemli büyümenin aşındırılması ve gelecek kuşakların elinden büyüme imkanlarının alınması anlamına gelebilir. O yüzden sektör olarak görevimiz salt büyümeyi değil, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek olmalıdır.”