31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İş Bankası Genel Müdürü Bakan Nebati'nin yüzüne söyledi: Enflasyon ve büyüme beraber giderse kitleler yoksullaşır

İş Bankası Genel Müdürü Bakan Nebati'nin yüzüne söyledi: Enflasyon ve büyüme beraber giderse kitleler yoksullaşır

Hakan Aran, Bakan Nebati'nin de katıldığı finans zirvesinde “Eğer yüksek enflasyon ile büyüme beraber gidiyorsa kitleler yoksullaşır" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 18:46
Takip Et

İş Bankası Genel Müdürü enflasyon ve büyüme beraber giderse kitleler yoksullaşır şeklinde konuştu

İş Bankası Genel Müdürü Bakan Nebati'nin yüzüne söyledi: Enflasyon ve büyüme beraber giderse kitleler yoksullaşır
+
Aa
-

Türkiye İş bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yüksek enflasyonun olduğu dönemde büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunun tartışılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı ve konuşma yaptığı Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Aran, “Eğer yüksek enflasyon ile büyüme beraber gidiyorsa bu geniş kitlelerin yoksullaşması, gelir dağılımı adaletsizliğinin artması anlamına gelebilir” dedi.

Aran’ın son dönemde BDDK ve Merkez Bankası’nın attığı makro ihtiyati adımları eleştiren konuşmasından satır başları şöyle:

“ENFLASYON İLE BÜYÜME BERABER GİDİYORSA KİTLELERİN YOKSULLAŞMASI ANLAMINA GELİR”

“Yüksek enflasyon olduğu dönemlerde büyümenin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır. Eğer yüksek enflasyon ile büyüme beraber gidiyorsa bu geniş kitlelerin yoksullaşması, gelir dağılımı adaletsizliğinin, toplumsal gerilimlerin, bölgesel dengesizlikleri artması, çevrenin tahrip olması anlamına gelebilir.”

“KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞIYORSA KİMSEYE FAYDASI YOKTUR”

 “Alınan makro ihtiyati tedbirlerle birlikte artık biz ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik.

Faiz oranlarının indirilmesi ne açıdan size yarar, krediye daha ucuza erişebiliyorsanız. Eğer kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur.

Mühim olan rafta duran kredi faizlerini indirmekse amaç evet faiz iniyor ama eğer o krediyi erişilebilir kılmak ve üretime yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımızın olduğunu ifade edeyim.

Düzenlemelerle müşteri tercihlerini zorlayacak noktalara getirmeyelim.”

“SEKTÖRÜN İMKÂNLARINI KULLANMAYI ENGELLEMEK ANLAMINA GELİR”

“Kur korumalı mevduat ürünümüz var, yüzde 20’nin üzerinde bankalarda dönüşüme tercih oldu ama bunun üzerinde, tercihlerini ihtiyacından dolayı yabancı parada kullanan müşterileri bankalar üzerinden bu tercihlerini değiştirmeye zorlamanın ve bu tercih değişmezse de bankaları, finansal sistemin istikrarını riske atacak şekilde, uzun vadeli menkul kıymet tesis etmeye zorlamanın ne yeni ekonomi modeline ne üretime ne ihracata ne istihdama katkısı vardır. Sadece bunları ters yönde, bankacılık sektörünü de geriye giderek, bankacılık sektörünün imkanlarını kullanmasını engellemek anlamına gelir.

Dolayısıyla geçici olduğu söylenen makro ihtiyati tedbirlerin yeni ekonomi modelini destekleyecek şekilde bir an evvel kaldırılması ve gevşetilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.”

"GÖREVİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLEMEK OLMALIDIR"

“Bunlardan daha önemlisi, uzun dönemli büyümenin aşındırılması ve gelecek kuşakların elinden büyüme imkanlarının alınması anlamına gelebilir. O yüzden sektör olarak görevimiz salt büyümeyi değil, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek olmalıdır.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Msc
31.10.2022 19:12
İsbankasi cumhuriyettir. İsbankasi Atatürk tür  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
3
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
7
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Katar'a gitti
﻿Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Katar'a gitti
﻿Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Katar'a gitti
﻿Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
﻿Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
﻿Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
﻿Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
﻿Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
﻿Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
﻿Akşener Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü
﻿Akşener Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü
﻿Akşener Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.