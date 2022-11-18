İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran iktidara yakın kanalda ekonomiyi eleştirdi. Kredi piyasası durdu

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, A Para televizyonuna bankacılık sektörüne dair açıklamalarda bulundu.

Dış ticaret finansmanında kullanmak üzere imzaladıkları sendikasyon kredisine ilişkin konuşan Aran, “Sendikasyon kredimizi yaklaşık yüzde 69 oranında yeniledik. Ne yazık ki bu oran son 20 yılda bankamızın elde ettiği en düşük oran oldu. Yurt dışından kaynak bulmanın maliyeti her geçen gün artıyor” dedi.

830 milyon dolar civarındaki kaynağın dış ticaretin finansmanında kullanılacağını da kaydeden Aran, “Bu dönemde maliyetler düşmediği sürece her bankada sendikasyon kredilerinde yenileme oranları yüzde 60-70 bandında kalacak. Yabancı ortağından destek alıyorsa da yüzde 80’e kadar çıkabilir” dedi.

KREDİ PİYASASINDA DURGUNLUK VAR

Kredi konusunda piyasada bir durgunluk olduğunun altını çizen İş Bankası Genel Müdürü, “Özellikle belirsizliğin üst düzeyde olduğu ortamlarda yatırımcılar geleceği görmek istiyor. O nedenle yatırım kredileri hemen hemen yok denecek noktaya indi” dedi.

Aran, diğer yandan “İşletme sermayesi ihtiyacına yönelik kredilere ise talep devam ediyor” şeklinde konuştu.

2023 SEÇİMİNİ İŞARET ETTİ

Bankacılık sektörüne ilişkin 2023 beklentilerini de paylaşan Aran, “İlk 6 ay ve ikinci 6 ay olarak ayırmak lazım. Çünkü seçim var. Dolayısıyla seçimlere kadar olan bölüme kadar politikalarda bir değişiklik beklemiyoruz” dedi.

Bu nedenle ilk 6 ayın 2022’ye paralel gerçekleşeceğini düşündüğünü belirten Aran, “İkinci 6 ayı öngörmek çok zor, o nedenle bir öngörüm bulunmuyor” dedi.