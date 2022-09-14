İş Bankası enerji işine girdi. Yenilenebilir enerji üretecekler

Ana faaliyet kolu olan bankacılık ve finansal hizmetler dışında cam, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve teknoloji gibi farklı sektörlerde iştirakleri aracılığıyla hizmet veren İş Bankası Grubu, elektrik üretimi başta olmak üzere enerji sektörünü de bünyesine alarak faaliyet alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Grup, başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak için İş Bankası’nın yüzde 100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında İş Enerji Yatırımları A.Ş.’yi kurdu.

İş Enerji, başta hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak şekilde elektrik enerjisi üretimi ile ticaretini yapan tesis ve şirketlere iştirak edilmesini amaçlıyor.

Geçen yıldan bu yana tedariki mümkün olan faaliyet noktalarının tamamında yenilenebilir enerji kullanmaya başlayan İş Bankası, 2015 yılı sonrasında, elektrik üretim yatırımlarına yönelik yeni proje finansmanlarının tamamını yenilenebilir enerji projelerine ayırdı. Bankanın toplam enerji üretim projeleri portföyünün yüzde 75’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.