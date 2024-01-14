Türkiye İsrail'i o listeden çıkardı

Ticaret Bakanlığı, ilave ihracat desteği verilmesi amacıyla 29 Aralık’ta '2024 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi'ni yayınladı.

56 ülkenin yer aldığı listede dikkat çeken detaylar yer aldı.

Türkiye'nin İsrail ve Irak dahil 5 ülkeyi hedef pazarlar listesinden çıkardığı görülürken Tunus, Umman ve Ürdün dahil 9 ülkeyi de listeye dahil etti.

5 ÜLKE ÇIKARILDI

Irak, İsrail, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan, hedef pazarlar listesinden çıkarıldı.

9 ÜLKE 2024 LİSTESİNE GİRDİ

2023 yılı listesinde olmayan Bangladeş, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Portekiz, Tunus, Umman ve Ürdün de 2024 yılı listesine eklendi.

Bu yıl hedef olarak belirlenen ülkeler şöyle şu şekilde:

“Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan.”