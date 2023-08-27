Türkiye konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu

Küresel Konut Fiyat Endeksine göre, 2023’ün ilk çeyreğinde dünyada 150 şehir arasında, konut fiyatlarını en çok arttığı üç şehir de Türkiye’den oldu.

Türkiye konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu

Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank’in hazırladığı Küresel Konut Fiyat Endeksi raporundaki sonuçlar dikkat çekti.

56 ülke ve bölgenin incelediği raporda Türkiye’de konut fiyatları, 2023’ün ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 132,8 artış göstererek zirveye yerleşti.

İkinci sıradaki Kuzey Makedonya’nın (yüzde 18,8) ardından Hırvatistan (yüzde 17,3), Macaristan (yüzde 16,6) ve Litvanya (yüzde 15,3) geliyor.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre; diğer bazı ülkelerdeki artış oranı ise şöyle:

Yunanistan yüzde 14,5; Bulgaristan yüzde 9,5; Japonya yüzde 6,8; Fransa yüzde 2,7 ve ABD yüzde 0,7.

AVRUPA'DA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı bölgelerde konut fiyatları düştü. Almanya’da konut fiyatları yüzde 1 gerilerken bu oran Britanya’da yüzde 3,1 ve İsveç’te yüzde 8,8 oldu.

İLK ÜÇTE TÜRKİYE'NİN ÜÇ ŞEHRİ VAR

Endeks 150 şehirdeki fiyat değişimlerini de inceliyor. Listenin ilk sıralarında Türkiye’nin üç büyük şehri yer alıyor. Ankara (yüzde 135,3), İzmir (yüzde 133) ve İstanbul (yüzde 127,3) listedeki 150 şehir arasında konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler oldu.

DÖRDÜNCÜ SIRADAKİYLE CİDDİ FARK VAR

Dördüncü sıradaki Zagreb’deki artış yüzde 22,5’ oldu. Tokyo’da konut fiyatları yüzde 7,5 yükselirken bu oran New York’ta yüzde 3,4; Barselona ve Londra’da yüzde 1,4 ve Roma’da yüzde 0,6 oldu.

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