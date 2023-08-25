Kiracıların Yüzde 69’u enflasyonun üzerinde kira zammını kabul etmek zorunda

Araştırmaya göre kiracıların yüzde 69’u devletin belirlediği oranın üzerindeki kira zammını kabul etmek zorunda kalırken, yüzde 86’sı da taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte uygun bir ev bulamayacaklarını düşünüyor.

Konut krizi araştırması

Ipsos Araştırma, Türkiye’deki konut krizini, kiracıların yaşadığı sorunları ve sürekli artan fiyatlar karşısında ev sahiplerinin maddi kayba uğrayıp uğramadığını araştırdı. Araştırma sonuçları yayımlandı.

Kiracıların yüzde 90’ı aynı şartlarda ev bulamayacak

Araştırma sonuçlarına göre her 10 kiracıdan 9’u bugün taşınmak zorunda kalsalar aynı şartlarda bir eve çıkabileceğini düşünmüyor. Kiracıların oturdukları evden ve semtten memnun olma oranları da düşmüş durumda. Araştırmada, oturdukları semtten geçen yıl memnun olanların oranının yüzde 41 iken bu yıl oranın yüzde 35’e düştüğü ölçüldü.

Kiracıların yüzde 69’u enflasyonun üzerinde zam yapıldığını söylüyor

Araştırma sonuçlarına göre devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen kiracıların yüzde 69’u bu oranın üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde yüzde 86’ya kadar yükseliyor. Araştırmanın veri değerlendirmesi kısmında, iktidarın kira artış oranlarına sınırlama getirmesinin kiracılarla ev sahiplerinin sorunlarını çözmediği vurgulanıyor.