Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları yarın oynanacak dört maçla başlayacak.

KAYNAK: AA
Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, yarın oynanacak 1. tur maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 Edirnespor-Çorlu 1947 Spor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor (Muş Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Çatalca İzzettin)

17.30 Bornova 1877-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

27 Eylül Çarşamba:

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu (Kurtalan İlçe)

14.00 Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

14.00 Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Çarşamba Şehir)

14.00 12 Bingölspor-23 Elazığ FK (Bingöl Şehir)

14.30 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu (Burdur Gazi Atatürk)

14.30 Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor (Kumluca İlçe)

14.30 Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK (Osmanlı)

14.30 1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor (Osman Gazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Turgutluspor-Aliağa Futbol (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Bigaspor-Bilecik 1969 Spor (Biga İlyas Bayram)

15.00 Gölcükspor-Bartınspor (İhsaniye İlçe)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği (Sapanca Atatürk)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Sultanbeyli Gölet)

15.00 Silivrispor-Ergene Velimeşespor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

17.30 Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler (Alsancak Mustafa Denizli)

28 Eylül Perşembe:

13.00 Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor (Arguvan İlçe)

15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK (Tarsus İlçe)

TAHKİM KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan ön eleme turunda Dersimspor'u deplasmanda yenen ve 1. turda Doğu Bayazıt Futbol SK'nin rakibi olan Kars 36 Spor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından oyuncu uygunluğuna aykırı hareket nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi. Alınan kararın ardından Doğu Bayazıt'ın rakibi Dersimspor oldu. 27 Eylül Çarşamba saat 14.00'de oynanması gereken Dersimspor-Doğu Bayazıt Futbol SK müsabakası, Kars 36 Spor'un alınan karara itiraz etmesi sebebiyle ertelendi.

Tahkim Kurulu'nun vereceği kararın ardından bu karşılaşmayla ilgili durum netlik kazanacak.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu Ekonomi
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı