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Eksik Fenerbahçe İstanbulspor karşısında

Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün konuk edeceği İstanbulspor karşısında çıkacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:44
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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe İstanbulspor'la karşılaşacak

Eksik Fenerbahçe İstanbulspor karşısında
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Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile Ezgjan Alioski'nin oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.

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