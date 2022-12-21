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Türkiye Rusya’nın gözünü diktiği ülkeyle gizlilik anlaşması imzaladı

Türkiye ve Polonya ile gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin milletlerarası anlaşma imzaladı. Anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:40
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Türkiye Rusya’nın gözünü diktiği Polonya'yla gizlilik anlaşması imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Rusya’nın gözünü diktiği ülkeyle gizlilik anlaşması imzaladı
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Türkiye ile Polonya arasında 24 Mayıs 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Polonya Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma" Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak iş birliği faaliyetleri kapsamında savunma sanayisiyle ilgili gizlilik dereceli bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre taraflar, gizlilik dereceli bilgileri karşılıklı iş birliği içinde üretecek ve sadece transfer amaçlı kullanacak. Ayrıca kaynak tarafın izni olmadan bilgi, üçüncü bir tarafla paylaşılamayacak.

Bu anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili güvenlik makamları, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı ile Polonya İç Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füze düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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