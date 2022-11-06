Şeker can çekişiyor. Zarar katlanıyor öz kaynaklar bir bir eriyor

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 20 Aralık 2000 tarihli kararıyla özelleştirme kapsamına alındığı belirtildi. 2007 yılında tüm kamu hisselerinin özelleştirme programına alınmasıyla kurum, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, özelleştirme işlemlerini sürekli erteledi ve özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasının 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Özelleştirmede kurumun kıymetli taşınmazları ve kâr eden fabrikaları genellikle pazarlık yöntemiyle özelleştirildi. Şekerde özelleştirme, nişasta bazlı şeker kullanımının artması gibi halk sağlığı açısından telafisi olmayan sorunları da içeren birçok sorunu da doğurdu.

ZARAR KATLANDI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberinde yer alan bilgilere göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin mali dengesi, özelleştirmelerle birlikte altüst hale geldi. Şirketin hemen her yıl katlanarak artan zararı 2021 itibarıyla 2 milyar TL’yi de aştı.

Mali raporlar, şirketin öz kaynaklarında yaşanan erimeyi ortaya çıkardı. 2019 yılına eksi 583,9 milyon TL öz kaynak ile giren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin öz kaynakları, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla eksi 1 milyar 71 milyon TL ve eksi 3 milyar 214 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin öz kaynakları 2020 yılına oranla 2021 yılında yüzde 200 oranında azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu işletmelerine yönelik mali raporlarına göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin dönem zararı yıllar itibarıyla şu şekilde kaydedildi: