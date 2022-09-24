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İstanbul, Ankara ve İzmir; Paris, Londra ve New York’u solladı. Bakın hangi konuda dünyanın tepesindeyiz

İstanbul, Ankara ve İzmir, dünyadaki 150 şehri kapsayan konut fiyat artışı sıralamasında zirveye oturdu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:17
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Türkiye zirveye oturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir; Paris, Londra ve New York’u bakın hangi konuda solladı

İstanbul, Ankara ve İzmir; Paris, Londra ve New York’u solladı. Bakın hangi konuda dünyanın tepesindeyiz
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İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, global konut fiyatlarını ve artış oranlarını içeren yeni sonuçlarını yayınladı. 150 kendi kapsayan araştırmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir, konut fiyat artışı listesinde Paris, Londra ve New York'u sollayarak zirveye oturdu. 

TÜRKİYE'NİN ÜÇ BÜYÜK KENTİ DAMGA VURDU

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer yüzde 184.9 ile İstanbul oldu.

Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü, Miami yüzde 34 ile dördüncü sırada yer aldı.

''ENFLASYONUN YÜZDE 80'E ULAŞMASINDAN KAYNAKLI...''

Türk şehirlerinin listede zirvede yer alması raporda, enflasyonun yüzde 80’e ulaşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı.

YALNIZDA 12 KENTTE DÜŞÜŞ VAR

Knight Frank endeksine göre 150 şehrin 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görüldü.

Resesyon korkuları, artan enerji fiyatları ve jeopolitik kaygıların hakim olduğu dünya ekonomisinde faiz artışları ile birlikte konut piyasasında düzeltme bekleniyor.

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