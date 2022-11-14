Hani uçan Türkiye nerede. Dünyada düşüyor bizde yükseliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM' ekim ayına ait Satılık Konut Piyasası Görünümü raporu fiyatların nasıl uçtuğunu gözler önüne serdi. Eylül ayında konutların metrekare birim fiyatı geçen yıla göre artış 196,8 olarak gerçekleşmişti. Ektim ayında biraz düşüş yaşandı oran yüzde 191,4 olarak gerçekleşti. Eylül ayında 13,766 lira olan metrekare fiyatı ekimde 14 bin 395 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATLARI 21 BİN 429 TL

Dünyada konut fiyatları düşerken, Türkiye'de artması dikkat çekti. BETAM'ın yayınladığı rapora göre yıllık artış oranı düştü ama İstanbul'da, Ankara ve İzmir'de arttı.

Eylül ayındaki metrekare birim fiyatları BETAM'a göre Ekim'de biraz düşüş yaşandı. Fiyatlardaki yıllık artış oranı önceki aylara göre kısmen gerilese de üç büyük kentte metrekare birim fiyatları arttı. İstanbul'da yüzde 218,1, Ankara'da yüzde 197,7 ve İzmir'de yüzde 181 arttı. Satılık konut ilan metrekare ortalama fiyatları İstanbul’da 21 bin 429 TL'ye, Ankara’da 9 bin 615 TL'ye ve İzmir’de 16 bin 250 TL'ye yükseldi.

ANTALYA VE MERSİN İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Emlak satış ilanlarından yapılan değerlendirmede Türkiye'deki bütün büyükşehirlerde fiyatlar arttı. O artış oranı üç büyük kenttekini de solladı. .Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller, yüzde 231,2 ile Mersin, yüzde 223,5’le Antalya, yüzde 218,1’le İstanbul oldu. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 21 bin 429 TL, Ankara'da 9 bin 615 TL ve İzmir'de 16 bin 250 TL oldu.

DÜNYADA DÜŞTÜ TÜRKİYE'DE ARTTI

Küresel konut piyasınnda fiyatlar gerilerken, Türkiye’de konut fiyatlarının artmaya devam etmesi dikkat çekti. Ulusal merkez bankalarının faiz artışları nedeniyle kredi maliyetlerinin artması tüm dünyada konut fiyatlarındaki artışı frenledi.

ABD’de eylül ayında konut satışları, salgın öncesi seviyelerinin oldukça altına gerilerken yıllık yüzde 24 oranında düştü. ABD’de ipotek başvuruları son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi.