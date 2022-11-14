14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hani uçan Türkiye nerede. Dünyada düşüyor bizde yükseliyor

Hani uçan Türkiye nerede. Dünyada düşüyor bizde yükseliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi satılık konut raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları 191,4 arttı, metrekare fiyatları 14 Bin 395 liraya çıktı. Konut fiyatları sıralamasında Antalya ve Mersin İstanbul'u solladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:22
Takip Et

Dünyada düşüyor bizde yükseliyor. Hani uçan Türkiye nerede

Hani uçan Türkiye nerede. Dünyada düşüyor bizde yükseliyor
+
Aa
-

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi  BETAM' ekim ayına ait Satılık Konut Piyasası Görünümü raporu fiyatların nasıl uçtuğunu gözler önüne serdi. Eylül ayında konutların metrekare birim fiyatı geçen yıla göre artış 196,8 olarak gerçekleşmişti. Ektim ayında biraz düşüş yaşandı oran yüzde 191,4 olarak gerçekleşti. Eylül ayında 13,766 lira olan metrekare fiyatı ekimde 14 bin 395 liraya yükseldi. 

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATLARI  21 BİN 429 TL

Dünyada konut fiyatları düşerken, Türkiye'de artması dikkat çekti. BETAM'ın yayınladığı rapora göre yıllık artış oranı düştü ama İstanbul'da, Ankara ve İzmir'de arttı. 

Eylül ayındaki metrekare birim fiyatları BETAM'a göre Ekim'de biraz düşüş yaşandı. Fiyatlardaki yıllık artış oranı önceki aylara göre kısmen gerilese de üç büyük kentte metrekare birim fiyatları arttı. İstanbul'da yüzde 218,1, Ankara'da yüzde 197,7 ve İzmir'de yüzde 181 arttı. Satılık konut ilan metrekare ortalama fiyatları İstanbul’da 21 bin 429 TL'ye, Ankara’da 9 bin 615 TL'ye ve İzmir’de 16 bin 250 TL'ye yükseldi.

ANTALYA VE MERSİN İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Emlak satış ilanlarından yapılan değerlendirmede Türkiye'deki bütün büyükşehirlerde fiyatlar arttı. O artış oranı üç büyük kenttekini de solladı. .Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller, yüzde 231,2 ile Mersin, yüzde 223,5’le Antalya, yüzde 218,1’le İstanbul oldu. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 21 bin 429 TL, Ankara'da 9 bin 615 TL ve İzmir'de 16 bin 250 TL oldu.

DÜNYADA DÜŞTÜ TÜRKİYE'DE ARTTI

Küresel konut piyasınnda fiyatlar gerilerken, Türkiye’de konut fiyatlarının artmaya devam etmesi dikkat çekti. Ulusal merkez bankalarının faiz artışları nedeniyle kredi maliyetlerinin artması tüm dünyada konut fiyatlarındaki artışı frenledi.

ABD’de eylül ayında konut satışları, salgın öncesi seviyelerinin oldukça altına gerilerken yıllık yüzde 24 oranında düştü. ABD’de ipotek başvuruları son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
14.11.2022 16:35
Türkiyede yavaş değil, çakılma şeklinde düşüş olacak. Dönem emlak satma dönemi, alma değil  
 
Uçan vatandaş
14.11.2022 16:30
Bombalarla havaya uçuyoruz ya...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.