Türkiye’de Broadway satıp o parayla Almanya’da Audi A6 alabiliyorsunuz. Haber bu kadar

Türkiye’de paranın ne kadar değersiz olduğunu anlamak için özellikle bir hesap kitap yapmaya ya da örnek göstermeye aslında gerek yok.

Avrupa ile yapılan karşılaştırmaları ise çoğu zaman vatandaş anlamakta güçlük çekiyor ya da AKP’li olduğu için anlamak istemiyor.

Türkiye’de akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarının Avrupa’dan daha ucuz olduğu gibi tozpembe yalanlarla vatandaş kandırılmaya çalışılıyor.

Tüm bunlara rağmen verilen bir örnekte Türkiye’de 100 bin TL civarı satışı yapılan 1992 model Broadway model bir aracı sattığınızda elinizdeki parayı euroya çevirir ve Almanya’ya giderseniz nasıl bir araç alabilirsiniz sorusunun cevabını bir gurbetçi cevaplamış.

Eski ve çoğu kişinin beğenmediği, “yürüsün yeter” mantığı ile alınıp satılan bir araç Almanya’da nasıl bir araca denk gelebilir demeyin.

100 bin TL’yi euroya çevirdiğinizde elinize 5 bin euro gibi bir miktar geçiyor. Bu para ile Almanya’da 2007 model Audi A6 SLİne Quarttro marka bir araç alabiliyorsunuz.

Peki bu aracın Türkiye’deki piyasası mı ne kadar? Tamı tamına 500 bin TL…

Durum aslında bu kadar basit.

Ayrıca Broadway model aracın fiyatı 190 bin TL'lere kadar ulaşabiliyor.