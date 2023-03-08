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Bir kilo balık alamadığını söyleyen emekli amca sokak röportajında isyan etti

Emekli vatandaş, bir kilo balık bile alamadığını söyleyerek sokak röportajında isyan etti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:41
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Emekli amca sokak röportajında isyan etti: Bir kilo balık alamıyorum

Bir kilo balık alamadığını söyleyen emekli amca sokak röportajında isyan etti
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Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte, birçok ürün ve hizmetin fiyatı aldı başını gitti. Birçoğu emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın da aldığı para daha cebine girmeden eriyor.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın anlattıkları da bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kanal Dünya isimli Youtube kanalına konuşan bir vatandaş, kendisinin evinin olmasına ve emekli olmasına rağmen 1 kilo balık alamadığını söyleyerek isyan etti.

Vatandaş, geçen yıl 10 liraya aldığı balığın bu yıl 120 liraya çıktığını söyleyen vatandaş, "Allah'tan evim var kira vermiyorum" dedi.

"TÜRKİYE BATTI YA"

Ekonomiyi değerlendirmesi istenen vatandaş, "Ne ekonomisi abi ya, Türkiye battı ya" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Birileri birilerini satın alıyor" diyen emekli vatandaş, "Ama bu milletin vicdanını satın alamayacaklar" dedi.

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