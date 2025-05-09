Türkiye’de E-Ticaret Dengeleri Değişiyor

Bazen bir haberi okurken aklımdan şu geçiyor, “Vay be, işler baya büyümüş.”

Bu hafta da tam öyle oldu. Trendyol, Trendyol GO’nun %85 hissesini tam 700 milyon dolara Uber’e satmak için anlaştığını açıkladı.

Yani Trendyol GO artık neredeyse tamamen Uber’in olacak. Sadece bir satın almadan ziyade baya stratejik bir hamle gibi duruyor.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, “Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” Yani gözleri yüksekte. Hedef sadece yemek göndermek değil; kuryelerden tut, küçük aile işletmelerine kadar herkes bu büyümeden payını alsın isteniyor.

Ve bence bu çok önemli. Çünkü Türkiye’de özellikle küçük esnaf için işler bazen zorlayıcı olabiliyor.

Mahalle arasındaki o güzel dönercinin online sipariş almaya başlaması, bir anda satışını ikiye katlayabilir. Ama bu sistemlere dahil olmak, teknolojiyle entegre çalışmak kolay değil herkes için.

Uber gibi devler, bu süreci hızlandırabilir. Bir nevi, "Sen yeter ki döneri güzel yap, biz sana müşteriyi getiririz" demek gibi.

Bu arada sadece Uber-Trendyol değil, N11 tarafında da büyük bir gelişme var.

n11.com var ya, alışveriş yaptığımız efsane platformlardan. Onu da artık DMSF Holding satın alıyor. Rekabet Kurulu da bu işe onay verdi.

DMSF Holding, merkezi Abu Dabi’de olan çok yönlü bir yatırım şirketi. Lojistikten gayrimenkule kadar her işi yapıyorlar, yani N11’e girerken de “sadece bakmak” için gelmemişler. Büyük ihtimalle N11’i yeniden yapılandırıp hem Türkiye’de hem belki başka pazarlarda da büyütmek isteyecekler.

Kısaca, Türkiye’nin e-ticaret ve teslimat sahnesinde taşlar yerinden oynuyor. Uber’in 700 milyon dolarıyla Trendyol GO’ya girmesi, DMSF’nin N11’i alması...

Bu iş sadece yatırım meselesi değil. Aslında kimin bu pazarda uzun vadeli kalıcı olacağının, kimlerin sadece geçici oyuncu olduğunun sinyalleri bunlar.

Türkiye'nin dijital ekonomisinde kartlar yeniden dağıtılıyor.

Türkiye teslimat alanında dünya devlerinin ilgisini çekecek kadar büyüdü. Ve bu yeni dönemde, belki de sipariş ettiğimiz bir tostun arkasında artık Uber veya Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketi olacak.

Kulağa tuhaf geliyor, ama dünya artık böyle.

Senin mahalledeki restoran da yakında bu sistemin bir parçası olabilir, kim bilir?