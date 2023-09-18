Türkiye’de E-ticaret ve N11 rezaleti!

Pandemi ile birlikte internet alışverişleri de patladı. Hastalık korkusuyla insanlar tek tuşla neredeyse ekmeği bile internetten almaya başladı. Pandemide başlayan alışkanlık halen tam gaz sürüyor.

İşte ben de o alışkanlıklarını devam ettiren, yani alışverişi internetten yapan kişilerden biriyim.

Her gün internet alışverişi ile ilgili yüzlerce şikâyet ve isyan görüyordum ancak bunların abartılı olduğunu düşünerek o kadar da değil diyordum.

Bu sorunların kurumsal olmayan internet sitelerinden yapıldığı için ortaya çıktığını düşünen bir tüketiciydim.

Bu nedenle alışverişlerimi hep kurumsal internet sitelerinden yapmaya çalıştım tabii bunu yaparken de satıcının aldığı puanlara çok dikkat eden bir tüketiciyim.

Gelin görün ki Türkiye’nin en kurumsal internet alışveriş sitesi olduğunu düşündüğüm N11 sitesinden yaptığım bir alışverişle Türkiye’de tüketicinin ne kadar korumasız olduğunu gördüm. Hani derler ya insan başına gelmeyince anlamaz. Benimki de aynen öyle oldu.

N11 sitesinden satın aldığım bir akıllı saat maalesef sadece kendine akıllı çıktı. Yani elimdeki telefonla uyumsuz olması nedeniyle satın aldığım internet sitesinin de kurumsal olmasına güvenerek iade butonuna bastım. Keşke o butona basmak yerine 8.000 liraya aldığım o akıllı saati götürüp çöpe atsaydım en azından günlerce uğraşmam, değerli zamanı mı da kaybetmezdim.

İnternet sitesi N11 aynı zamanda ürünü satan da satıcı da kendisi.

Anında iade numarası verdi ürünün evden alınacağını bildirdiler.

İşte o zaman kurumsal bir internet sitesinden alışveriş yapmanın rahatlığını hissettim.

Sendeo diye bir kargo şirketi gelip ürünü evden alacaktı. Bir gün bekledim, 2 gün bekledim gelmedi.

Kargo şirketinden şöyle bir mesaj geldi; “Ürünü gelip evinizden alamadık bu nedenle siz iade talebinizi iptal edin yeniden bir talepte bulunun.”

Böyle saçma bir şey olabilir mi?

Bu saçmalığı bir tweetle dile getirdim.

Hemen devreye girdiler ve 2 gün sonra gelip evden aldılar.

Ürünü iade ettiğimi düşünerek ücretin iadesini bekledim.

Günler sonra bir mesaj daha geldi bu defa N11;

“iade talebi reddedildi gerekçesi ise kargonun taraflarına ulaşmadığını” belirtiyordu.

Tam 14 kez kargo şirketi Sendeo ile görüşme yaptım.

Sürekli olarak klasik aynı cümle kayıt açtık ilgileniyoruz.

Sonuçta kargo gitmedi, N11 bir kez daha iade talebini reddetti.

Ben yeniden tweet attım, N11 iade talebimi yeniden canlandırdı.

Bu kez söz konusu kargo şirketiyle görüşeceklerini süreci hızlandıracaklarını söylediler.

Aradan geçen bir hafta ve N11 bu kez sonsuza kadar iade talebini reddetti. Gerekçesi yine aynı. Ürünü benden aldırdığı kargocu ürünü getirmiyordu. Ya kaybetmiş ya da üstüne yatmıştı.

Kargoyu kapımdan aldıran kendisi, onu teslim almama beceriksizliğini gösteren kendisi, müşteriden aldığı ürünü zamanında götürmeyen bir kargo şirketiyle çalışan kendisi ve sonuçta iade talebini de reddeden kendisi.

Bu anlattığım alışveriş sitesi sözde kurumsal bir şirket.

Kurumsalı böyle yaparsa kurumsal olmayanı ne yapar bir düşünün.

Şimdi bu kargo şirketi eğer bu akıllı saatin üzerine yatmaz ise ve bana tekrar geri getirir ise ben bunu ibreti alem için N11 şirketinin önünde törenle yakacağım.

Bunu da sadece saat için değil, farkındalık için yapacağım.

Koskoca Doğuş Grubu’nun iştiraki bir şirketin tüketicinin zamanını nasıl çaldığını göstermek ve anlatmak için bunu yapacağım.

Tabii ki yasal olarak dava hakkımı da kullanacağım.