Türkiye’de en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri Dacia Spring vs Leapmotor T03’ün fiyatları ve özellikleri karşılaştırıldı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili Dacia Spring oldu. Bu modelden sonra ise Leapmotor T03 sırada.

Geçtiğimiz mayıs ayında Leapmotor T03 ülkemize giriş yaptığına Türkiye’nin en ucuz sıfır kilometre otomobili unvanının sahibi oldu. Ancak Dacia, en ucuz elektrikli otomobil olarak tanıttığı Spring modelini sundu. Dacia Spring Türkiye’de satılmaya başlandı ve en ucuz modeller sırasında zirveye çıktı.

ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI

Leapmotor T03 80 Kw motoru ile ön plana çıkıyor. Spring ise daha küçük ve şehir içi kullanımlara uygun olan 40 Kw gücünde bir motora sahip. Otomobillerin menzillerine geldiğimizdeyse Leapmotor T03 bizlere 417 kilometre bir menzil sunarken Spring 310 kilometre menzil sunuyor.

Her iki otomobilde 4 cam otomatik, gerekli güvenlik ekipmanları, multimedya sistemleri, park sensörü ve Apple Car Play gibi özelliklere sahip. Ayrıca Dacia Spring bunlara ek olarak geri görüş kamerasına ve hız sabitleme özelliğine de sahip.

Fiyatta ise Spring 875 bin TL fiyat etiketine sahipken Leapmotor T03 995 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olduğu bildirildi.