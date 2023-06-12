Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları

Otomobil fiyatları aldı başını gitti. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre sedan otomobillerin listesi belli oldu.

Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatları uçtu. Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre sedan otomobiller açıklandı.

1- FİAT EGEA

Egea’nın gelen son zamlardan sonra fiyatı ciddi oranda artmış olsa da Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre sedan otomobil unvanının hala sahibi.

1.4 Fire 95 Hp motoru ve manuel şanzıman seçeneği ile 555 bin 900 TL fiyat etiketine sahip.

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2- RENAULT TALİANT

Taliant modeli listemizdeki en ucuz otomobil olarak karşımıza çıkıyor. 1.0 Sce 65 Hp güç üreten motoru ve 5 ileri manuel vites donanımıyla Taliant güncellenen listelere göre 683 bin TL fiyat etiketi var.

3- CİTROEN C-ELYSEE

Aracın 1.5 litre hacme sahip BlueHDİ ünitesi 6 ileri manuel şanzıman ile birlikte 745 bin TL fiyat etiketi mevcut.

4- HONDA CİTY

Honda model ailesinde Civic modelinin küçük kardeşi sayılan City 1.5 litre VTEC motoru ve otomatik şanzımanı ile birlikte 897 bin TL fiyat etiketine sahip.

5- RENAULT MEGANE

Dolu paketleriyle C segmenti ile D segmenti arasındaki geçişi temsil eden Megane 1.3 TCE ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneği ile 903 bin TL fiyat etiketine sahip.

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6- BONUS- HYUNDAİ ELANTRA

Aslında listemizde yer almıyor. Fakat Elantra bu listede 6. sırada sayılabilecek bir otomobil ve Megane ile arasındaki fiyat farkı sadece 7 bin TL. Bu yüzden bonus sırasından listemize giriş yapıyor. Hyundai Elantra 1.6 litre MPI motoru ve manuel şanzıman seçeneği ile 910 bin TL fiyat etiketine sahip.

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