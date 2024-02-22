Türkiye'de son 20 yılın en acı rekoru. Yüzde 80'in altına düştü. Dış güçler bunu da kıskanır mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de son 20 yılın en acı rekoru. Yüzde 80'in altına düştü. Dış güçler bunu da kıskanır mı?
Türkiye'de gelir ile gider arasındaki uçurum kanıtlandı. 2023 yılı Türk ekonomisi için son 20 yılın en kötü dönemi olarak kayıtlara geçti. Gelirlerin giderleri karşılama oranının 2003 yılından beri ilk defa yüzde 80'in altına düştüğü ortaya çıktı.

Merkezi yönetim bütçesinde gelirlerin giderleri karşılama oranı, 2023 yılında rekor kırarak yüzde 78,7'ye kadar düştü.

2024 içinse bu oranın yüzde 75,9'a kadar gerilemesi beklenirken, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da 2023'te yüzde 5,4 olarak gerçekleşeceği düşünülüyor. 2024 yılında bu oranın yüzde 6,4'e çıkması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinde yer alan bilgilere göre, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 66,4'ydi. Ancak, 2023'te bu oranın düşmesiyle birlikte, son 20 yılın en düşük seviyesine ulaşmış oldu.

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2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu verilerinde ise merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olması bekleniyor.

Giderlerinin ise 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin TL olacağı öngörülüyor. Bu durumda, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 75,9'a kadar düşmesi bekleniyor.

Gayri safi yurt içi hasılaya oranında da rekor bir artış beklentisi var. 2002 yılında yüzde 11,1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, tedbirlerle birlikte azalarak 2022'de yüzde 1'e düşmüştü. 2023 ve 2024 için yapılan tahminler, bu oranın artacağını öngörüldü.

Faiz harcamalarının da 2024'te artması beklendiği ifade edildi.

2023'te faiz ödemelerinin 28,4 milyar dolara ulaşması, son yılların en yüksek seviyesindeyken 2024'te toplanacak vergilerin önemli bir kısmının faize ayrılması beklendiğinin altı çizildi.

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