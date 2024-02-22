Flaş...Flaş... Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar böyle tepki verdi

Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren bankanın kararı döviz piyasalarında hareketlilik oluşturdu.
Dolar/TL kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 31,02 TL’den güne başladı. Kararın ardından 31,00 TL’de zirvesini korudu.
Gram altın karar öncesi 2.023 TL’de iken karar sonrası tarihi zirvesini korudu.
Euro ise 33,71 TL’den başladığı güne kararın ardından 33,74 TL seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul karar öncesi 9.359 seviyesinde güne başladıktan sonra Merkez Bankası kararı sonrası 9.382 seviyesine yükseldi.
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