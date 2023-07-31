Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring’in fiyatı belli oldu

Dacia Spring otomobil modeli Türkiye'de hesap, hızlı ve en ucuz elektrikli model oldu.

Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring’in fiyatı belli oldu

Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili Dacia Spring oldu.

Bu modelden sonra ise Leapmotor T03 sırada olduğu biliniyor.

Spring küçük ve şehir içi kullanımlara uygun olan 40 Kw gücünde bir motora sahip. Spring 310 kilometre menzil sunuyor. Dacia Spring geri görüş kamerasına ve hız sabitleme özelliğine de sahip.

Dacia Spring’in fiyatı ise 875 bin TL olduğu bildirildi.

Leapmotor T03’ün ise 995 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olduğu öğrenildi.

7 Temmuz’da satışa çıkan Spring yaklaşık 400 adet satılırken, bu yıl için ise yaklaşık 2 bin 500 adet satış hedeflendiği bildirildi.

Yıl sonuna kadar 2 binin üzerinde Spring'in geleceği belli oldu.

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